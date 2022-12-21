Ледяной дождь накрыл Петербург утром 21 декабря Фото: СОЦСЕТИ

Санкт-Петербург оказался в зоне не самой приятной погоды. В ночь на 21 декабря 2022 года в Северной столице начало теплеть после мороза, стоявшего накануне. Однако это потепление обернулось ледяным дождем и сильным гололедом на дорогах. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

- Выходите пораньше из дома. Идет ледяной дождь, - посоветовал один из автомобилистов.

- Омерзительно. Еле отскреб машину, - посетовал другой.

А дождь изо льда пришел в Петербург по расписанию. Именно это и прогнозировали синоптики накануне. Ожидается, что ледяной дождь будет идти первую половину дня, после чего осадки немного сменятся на снежок.

Добавим, что оттепель продержится до конца недели. Только в воскресенье в Петербург снова вернется небольшой минус.