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НовостиОбщество21 декабря 2022 4:49

Ледяной дождь накрыл Петербург утром 21 декабря

Автомобилисты предупреждают друг друга об опасной ситуации на дорогах
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Ледяной дождь накрыл Петербург утром 21 декабря

Ледяной дождь накрыл Петербург утром 21 декабря

Фото: СОЦСЕТИ

Санкт-Петербург оказался в зоне не самой приятной погоды. В ночь на 21 декабря 2022 года в Северной столице начало теплеть после мороза, стоявшего накануне. Однако это потепление обернулось ледяным дождем и сильным гололедом на дорогах. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

- Выходите пораньше из дома. Идет ледяной дождь, - посоветовал один из автомобилистов.

- Омерзительно. Еле отскреб машину, - посетовал другой.

А дождь изо льда пришел в Петербург по расписанию. Именно это и прогнозировали синоптики накануне. Ожидается, что ледяной дождь будет идти первую половину дня, после чего осадки немного сменятся на снежок.

Добавим, что оттепель продержится до конца недели. Только в воскресенье в Петербург снова вернется небольшой минус.