Подросток свалился с высоты 13 метров в промзоне на севере Петербурга

Подросток покалечился при падении с высоты в промзоне в Академическом Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге подросток серьезно пострадал, упав с высоты на промзоне. Инцидент произошел еще поздно вечером 19 декабря 2022 года в Калининском районе города. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- 15-летний девятиклассник 19 декабря в 23:40 был забран скорой помощью в Детскую больницу №19 имени Раухфуса от дома 19/2 по проспекту Науки. Школьника госпитализировали после падения с высоты 13 метров с кататравмой, сочетанной травмой, переломом костей носа, пробитым легким, закрытой травмой живота, разрывом селезенки, в тяжелом состоянии, - рассказал источник.

Насколько известно, подросток забрался на металлическую конструкцию на территории промзоны. В какой-то момент он оступился и полетел вниз. Это заметили прохожие и вызвали сразу же скорую помощь.

Известно, что территория огорожена забором, но не охраняется.