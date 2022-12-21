Около 366 млрд рублей принести туристы в бюджет Петербурга в 2022 году

Петербург лидирует по темпам восстановления турпотока Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Санкт-Петербург очень быстро восстанавливает туристический поток. За 2022 год туристы принесли бюджету города порядка 366 миллиардов рублей. А это на 57 процентов больше, чем было в 2021 году. Отмечается, что такие темпы восстановления стали возможны благодаря существенному росту количества гостей, увеличению их среднего чека за поездку. Об этом 21 декабря рассказали в Смольном.

- Туризм – одна из градообразующих отраслей для нашего города. Она вносит важную лепту в его экономику, содействует развитию торговли, общественного питания, культурно-досуговой сферы, созданию новых рабочих мест. Миллионы гостей из года в год выбирают Северную столицу для отдыха и путешествий, в качестве направления культурно-познавательного, событийного и делового туризма. Мы делаем все для того, чтобы сохранить и укрепить это лидерство, - отметил губернатор Александр Беглов.

Губернатор добавил, что власти Петербурга стараются сохранять уникальное культурно-историческое наследие города и создавать новые центры притяжения.