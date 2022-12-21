Петербурженка получила больше года тюрьмы за покупку пиццы на фальшивые деньги

Женщина расплатилась за пиццу фальшивыми деньгами Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге женщину отправили в тюрьму за то, что она купила пиццу на фальшивые деньги. Суд во Фрунзенском районе 21 декабря 2022 года поддержал прокуратуру и государственное обвинение. Об этом рассказали в ведомстве.

- Суд установил, что женщина приискала поддельный банковский билет номиналом 2 тысяч рублей, после чего 12 декабря 2021 года заказала пиццу и умышленно передала курьеру подделку в качестве оплаты, - рассказали в прокуратуре города.

В итоге на женщину возбудили уголовное дело по статье о хранении и сбыт заведомо поддельных банковских билетов. Ее признали виновной и назначили наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.