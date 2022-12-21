Три заправки для электромобилей появились в Ленобласти
Фото: Олег ЗОЛОТО
Три новые электрозаправки мощностью 150 киловатт появились в Ленинградской области. Одна из них заработала сегодня на Мурманском шоссе. С помощью заправок одну машину можно зарядить всего за 20-30 минут. Благодаря новому оборудования заряжаться смогут три автомобиля одновременно.
- Спрос на электромобили в Петербурге и Ленобласти растет. Мы планируем продолжить проект в за три года создать 68 быстрых электрозарядных станций, - сказал зампред правительства Ленобласти Дмитрий Ялов.
Сейчас в девяти районах Ленобласти работают 30 быстрых зарядных станций. 14 объектов расположены во Всеволожском районе. Кроме этого, в регионе планируют создать парковочные места для электромобилей на муниципальных и общественных парковках.
До 31 декабря следующего года владельцы машин с электродвигателями могут обнулить автотранспортный налог.