Три заправки для электромобилей появились в Ленобласти Фото: Олег ЗОЛОТО

Три новые электрозаправки мощностью 150 киловатт появились в Ленинградской области. Одна из них заработала сегодня на Мурманском шоссе. С помощью заправок одну машину можно зарядить всего за 20-30 минут. Благодаря новому оборудования заряжаться смогут три автомобиля одновременно.

- Спрос на электромобили в Петербурге и Ленобласти растет. Мы планируем продолжить проект в за три года создать 68 быстрых электрозарядных станций, - сказал зампред правительства Ленобласти Дмитрий Ялов.

Сейчас в девяти районах Ленобласти работают 30 быстрых зарядных станций. 14 объектов расположены во Всеволожском районе. Кроме этого, в регионе планируют создать парковочные места для электромобилей на муниципальных и общественных парковках.

До 31 декабря следующего года владельцы машин с электродвигателями могут обнулить автотранспортный налог.