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НовостиОбщество21 декабря 2022 17:49

Коммунальные службы Петербурга переведены в режим повышенной готовности

Дороги обрабатывают противогололедными материалами
Анастасия НУРАДИЛОВА
Дороги обрабатывают противогололедными материалами

Дороги обрабатывают противогололедными материалами

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Неблагоприятные погодные явления наблюдались в Петербурге 21 декабря. Комитет по благоустройству переведен в режим повышенной готовности. В городе прошел ледяной дождь. Дороги покрылись тонким льдом. На тротуаре корка изо льда прилипает к асфальту или плитке.

- Предприятия еще ночью провели превентивную обработку улиц противогололедными материалами и выставили в дежурство технику, которая оперативно выезжает на проблемные участки, чтобы устранить образовавшуюся скользкость, - рассказали в пресс-службе Комитета по благоустройству Петербурга.

В качестве противогололедного материала специалисты используют смесь из соли и песка в пропорции один к одному. По их мнению, это единственное эффективное средство в данной ситуации.