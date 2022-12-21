Коммунальные службы Петербурга переведены в режим повышенной готовности

Дороги обрабатывают противогололедными материалами Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Неблагоприятные погодные явления наблюдались в Петербурге 21 декабря. Комитет по благоустройству переведен в режим повышенной готовности. В городе прошел ледяной дождь. Дороги покрылись тонким льдом. На тротуаре корка изо льда прилипает к асфальту или плитке.

- Предприятия еще ночью провели превентивную обработку улиц противогололедными материалами и выставили в дежурство технику, которая оперативно выезжает на проблемные участки, чтобы устранить образовавшуюся скользкость, - рассказали в пресс-службе Комитета по благоустройству Петербурга.

В качестве противогололедного материала специалисты используют смесь из соли и песка в пропорции один к одному. По их мнению, это единственное эффективное средство в данной ситуации.