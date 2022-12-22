Пьяного мужчину задержали за стрельбу с балкона дома в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге пьяный мужчина устроил стрельбу с балкона жилого дома. Инцидент произошел в Курортном районе Северной столицы вечером 21 декабря 2022 года. Очевидцы позвонили правоохранителям и сообщили, что агрессивный мужчина с ружьем пугает местных жителей. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- Вечером 21 декабря в полицию Курортного района поступило сообщение о том, что на одном из балконов дома 21 по улице Всеволода Боброва находится агрессивный мужчина с ружьем. Оперативно прибывшим полицейским удалось убедить гражданина открыть дверь в квартиру, - рассказали в полиции.

Стрелком оказался 43-летний ранее судимый мужчина с признаками алкогольного опьянения. Его отправили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

В результате инцидента пострадавших нет.