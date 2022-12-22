Пьяного мужчину задержали за стрельбу с балкона дома в Петербурге
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
В Санкт-Петербурге пьяный мужчина устроил стрельбу с балкона жилого дома. Инцидент произошел в Курортном районе Северной столицы вечером 21 декабря 2022 года. Очевидцы позвонили правоохранителям и сообщили, что агрессивный мужчина с ружьем пугает местных жителей. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.
- Вечером 21 декабря в полицию Курортного района поступило сообщение о том, что на одном из балконов дома 21 по улице Всеволода Боброва находится агрессивный мужчина с ружьем. Оперативно прибывшим полицейским удалось убедить гражданина открыть дверь в квартиру, - рассказали в полиции.
Стрелком оказался 43-летний ранее судимый мужчина с признаками алкогольного опьянения. Его отправили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.
В результате инцидента пострадавших нет.