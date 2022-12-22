Рейс Москва-Петербург задержали на 8 часов из-за погоды Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пассажиры рейса авиакомпании "Россия" Москва-Петербург были вынуждены восемь часов жать, пока командир судна оценит погодные условия и примет решение о вылете. Самолет, который должен был отправиться из столицы в Северную столицу вечером 21 декабря, осуществил свой полет лишь рано утром 22 декабря.

- Рейс Москва-Петербург авиакомпании «Россия» задержали на 8 часов, потому командир судна «оценивал погодные условия», - сообщил "КП-Петербург" источник.

В итоге те, кто рассчитывал оказаться в Петербурге к ночи и успеть отдохнуть перед рабочим днем, были вынуждены дремать в аэропорту и в самом самолете.

Добавим, что в Петербурге продолжается оттепель, до плюс 4 градусов и дождь.