Эксгибиционист домогался ребенка в троллейбусе в Петербурге

Развратник домогался девочки в троллейбусе в Веселом Поселке Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге появился эксгибиционист, который домогался ребенка в общественном транспорте. Все произошло днем 21 декабря 2022 года в Невском районе города. Неизвестный мужчина стал домогаться 13-летней девочки. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- 13-летняя петербурженка 21 декабря днем ехала в троллейбусе № 33, следующем по Искровскому проспекту в сторону Дальневосточного проспекта. Около 15:15 неизвестный совершил в отношении нее развратные действия, после чего скрылся, - рассказал источник.

Девочка запомнила, что развратнику на вид было около 18-20 лет, он нормального телосложения, одет в коричневую куртку и темные штаны, на голове серая шапка.

Заявление ребенка передано в следственный комитет Петербурга. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.