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НовостиОбщество22 декабря 2022 8:05

Чиновника петербургского метрополитена наказали за разглашение врачебной тайны

Он случайно отправил справку о состоянии здоровья работника другому человеку
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Чиновника метро наказали за разглашение врачебной тайны.

Чиновника метро наказали за разглашение врачебной тайны.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Прокуратура метрополитена накажет чиновника петербургской подземки за разглашение врачебной тайны. Причина – банальная ошибка или невнимательность. Работник администрации метрополитена выдал справку о состоянии здоровья работника совершенно другому человеку.

- Таким образом вопреки положениям Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» при отсутствии письменного согласия гражданина разглашены сведения, составляющие врачебную тайну, - сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

На чиновника было возбуждено административное дело. По соответствующей статье ему грозил штраф в размере до 50 тысяч рублей. Но суд не стал строго наказывать провинившегося, и ограничился вынесением предупреждения.