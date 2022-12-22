Чиновника петербургского метрополитена наказали за разглашение врачебной тайны

Чиновника метро наказали за разглашение врачебной тайны. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Прокуратура метрополитена накажет чиновника петербургской подземки за разглашение врачебной тайны. Причина – банальная ошибка или невнимательность. Работник администрации метрополитена выдал справку о состоянии здоровья работника совершенно другому человеку.

- Таким образом вопреки положениям Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» при отсутствии письменного согласия гражданина разглашены сведения, составляющие врачебную тайну, - сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

На чиновника было возбуждено административное дело. По соответствующей статье ему грозил штраф в размере до 50 тысяч рублей. Но суд не стал строго наказывать провинившегося, и ограничился вынесением предупреждения.