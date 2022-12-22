Неизвестный заминировал администрацию Петродворцового района Петербурга

Администрацию Петродворцового района «заминировали» под вечер Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге неизвестный "заминировал" здание администрации Петродворцового района. Это произошло вечером 21 декабря 2022 года, когда большинство сотрудников администрации уже покинули свои рабочие места. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- 21 декабря в 20:50 на рабочий телефон помощника главы администрации с позвонил неизвестный и сообщил, что в здании на Калининской улице заложена бомба. Установить номер звонившего не удалось, - рассказал источник.

На место прибыли сотрудники полиции, которые осмотрели все помещения здания. В итоге взрывчатых веществ и взрывоопасных устройств не обнаружено. С 21:00 до 21:30 проводилась эвакуация сотрудников и посетителей. Эвакуировано 14 человек.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полиция разыскивает "минеров".