Главный синоптик Петербурга рассказал про гололед, каких не было в городе больше 40 лет

Вчерашний гололед лишь немного не дотянул по масштабам до событий 1981 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вчерашние ледяной дождь с сильным гололедом, превратившие улицы в один большой каток, стали одними из самых сильных в городе на Неве за последние 40 лет. Последний раз Северная столица оказывалась под таким ударом стихии в марте 1981 года. Об истории метеонаблюдений рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

- Покопавшись в памяти и погодных архивах понимаешь, что вчерашний гололед был близок к коллапсу 1981 года по охвату территории и продолжительности действия, но все же не достиг его размеров, - написал синоптик в своем телеграм-канале.

41 год назад Колесов сам был свидетелем происходившего в Ленинграде бедствия. Все дороги и тротуары покрылись толстым, в 6-8 миллиметров, слоем льда. Гололед привел к сбоям в движении городского транспорта. Пригородные электрички встали из-за обледенения и обрыва проводов. Были случаи отключения света и телефонной связи.

Сейчас все прошло спокойнее, пришедшее потепление растопило лед. Но уже в субботу все может снова замерзнуть, так как прогноз обещает заморозки до -2 градусов.