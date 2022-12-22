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НовостиОбщество22 декабря 2022 9:12

Главный синоптик Петербурга рассказал про гололед, каких не было в городе больше 40 лет

Колесов сравнил гололед в Петербурге с коллапсом 1981 года
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Вчерашний гололед лишь немного не дотянул по масштабам до событий 1981 года.

Вчерашний гололед лишь немного не дотянул по масштабам до событий 1981 года.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вчерашние ледяной дождь с сильным гололедом, превратившие улицы в один большой каток, стали одними из самых сильных в городе на Неве за последние 40 лет. Последний раз Северная столица оказывалась под таким ударом стихии в марте 1981 года. Об истории метеонаблюдений рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

- Покопавшись в памяти и погодных архивах понимаешь, что вчерашний гололед был близок к коллапсу 1981 года по охвату территории и продолжительности действия, но все же не достиг его размеров, - написал синоптик в своем телеграм-канале.

41 год назад Колесов сам был свидетелем происходившего в Ленинграде бедствия. Все дороги и тротуары покрылись толстым, в 6-8 миллиметров, слоем льда. Гололед привел к сбоям в движении городского транспорта. Пригородные электрички встали из-за обледенения и обрыва проводов. Были случаи отключения света и телефонной связи.

Сейчас все прошло спокойнее, пришедшее потепление растопило лед. Но уже в субботу все может снова замерзнуть, так как прогноз обещает заморозки до -2 градусов.

Метеосводка из 1981 года. Фото: Александр Колесов в Телеграм

Метеосводка из 1981 года. Фото: Александр Колесов в Телеграм