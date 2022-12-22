«ДедМоробус» отправится в новогодний рейс по Петербургу 23 декабря

Новогодний «ДедМоробус» начнет курсировать по Петербургу с 23 декабря Фото: Артем КИЛЬКИН

Волшебный "ДедМоробус" возвращается на улицы Санкт-Петербурга. Уже 23 декабря 2022 года жители и гости города смогут встретить яркий автобус, украшенный гирляндами и подарками, из которого доносится праздничная музыка, а сам он полон совершенно невероятными пассажирами - Дедами Морозами. Об этом сообщает "Мойка78".

- Новогодний автобус "ДедМоробус" будет дарить петербуржцам и гостям города новогоднее настроение с 23 по 31 декабря. Увидеть ярко-красный ретроавтобус можно будет в центре Петербурга ежедневно с 16 до 21 часа, - пишет издание.

Впервые "ДедМоробус" появился на улицах Петербурга еще в 2013 году. С тех пор волшебники каждый год дарят горожанам прекрасное шоу и ощущение праздника.

Традиционно автобус будет отправляться от ТЦ "Галерея" на Лиговском проспекте. Волшебники никогда не разглашают свой маршрут, чтобы встреча оставалась неожиданной и необычной. Как правило автобус обязательно проезжает по Невскому проспекту. На пути "ДедМоробус" делает несколько остановок и оркестр волшебников исполняет праздничные мелодии из фильмов и сказок. Также прохожим дарят гостинцы.