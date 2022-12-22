Петербурженку осудили за рассылку фото голых коллег в корпоративном чате

Жительницу Петербурга осудили за публикацию голых фото ее коллег. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жительница Петербурга попала под суд за то, что опубликовала интимные фотографии двух своих коллег в рабочем чате. Поучительная, в свете приближающихся новогодних корпоративов история, произошла еще два года назад.

- По версии следствия, обвиняемая на почве личных неприязненных отношений в общем рабочем чате опубликовала фотографии двух коллег в обнаженном виде, причинив потерпевшим репутационный вред, - сообщает пресс-служба прокуратуры, поддержавшей обвинительное заключение.

Морально пострадавшие сотрудники не стали терпеть выходку 55-летней дамы и написали заявление в полицию. На женщину завели уголовное дело о незаконном распространении сведений о частной жизни.

До рассмотрения по существу оно дошло только сейчас. На суде женщина раскаялась в содеянном. Суд назначил ей в качестве наказания штраф в 40 тысяч рублей. Еще по 35 тысяч в качестве компенсации морального вреда получат «голые» коллеги петербурженки.