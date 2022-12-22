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НовостиПроисшествия22 декабря 2022 15:30

Машинист электрички умер на станции Пелла под Петербургом

Информацию от пассажиров подтверждают в СК на транспорте
Авторы (2):
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
На станции Пелла умер машинист. Фото: читатели "КП-Петербург".

На станции Пелла умер машинист. Фото: читатели "КП-Петербург".

Машинист электрички умер прямо во время рейса. Трагедия произошла на станции Пелла в Кировском районе Ленобласти, всего в часе езды от Петербурга. По словам читателей «КП-Петербург», тело мужчины вынесли на улицу и положили на снег, но спасти его не удалось.

- Сегодня на железнодорожной станции Пелла умер машинист электропоезда, - написали в редакцию «Комсомолки» очевидцы ЧП.

Информацию читателей «КП» подтвердили и в Северо-Западном управлении Следственного комитета России на транспорте.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшей трагедии. О других пострадавших не сообщается. Сообщений о сбое в движении пригородных поездов на Волховском направлении нет.