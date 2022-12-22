Машинист электрички умер на станции Пелла под Петербургом

На станции Пелла умер машинист. Фото: читатели "КП-Петербург".

Машинист электрички умер прямо во время рейса. Трагедия произошла на станции Пелла в Кировском районе Ленобласти, всего в часе езды от Петербурга. По словам читателей «КП-Петербург», тело мужчины вынесли на улицу и положили на снег, но спасти его не удалось.

- Сегодня на железнодорожной станции Пелла умер машинист электропоезда, - написали в редакцию «Комсомолки» очевидцы ЧП.

Информацию читателей «КП» подтвердили и в Северо-Западном управлении Следственного комитета России на транспорте.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшей трагедии. О других пострадавших не сообщается. Сообщений о сбое в движении пригородных поездов на Волховском направлении нет.