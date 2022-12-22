Количество рабочих-мигрантов растет на заводах Петербурга из-за дефицита кадров

На заводах наблюдается дефицит работников Фото: Артем КИЛЬКИН

На промышленных предприятиях Петербурга растет количество работников из Средней Азии. В 2023 году эта тенденция сохранится и даже усилится, поскольку заводы расширяют производство, вкладываются в модернизацию и закупку нового оборудования.

- Количество мигрантов на предприятиях растет из-за дефицита сотрудников, - пишет «Деловой Петербург».

По словам директора компании «Изотерм» Виктории Нестеровой, на ее предприятии работают 9 мигрантов. При этом всего в коллективе 100 человек.

Руководители предприятий отмечают, что чаще всего не хватает слесарей механосборочных работ, сварщиков, сборщиков продукции, операторов станков с программным управлением. В других предприятиях иностранцев принимают и на должности инженерно-конструкторского персонала.