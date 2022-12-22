Петербургские врачи вернули слух трехлетней девочке из Мариуполя

Малышку навестил вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев Фото: Пресс-служба Смольного

Врачи НИИ ЛОР вернули слух трехлетней девочке из Мариуполя. Ребенку провели дорогостоящую операцию по установке кохлеарного импланта. Родители малышки уже потеряли надежду, но благодаря петербургским врачам случилось чудо.

- Сейчас девочке нужно будет пройти восстановление: слухо-речевую реабилитацию, занятия с сурдологом и сурдопедагогом, - рассказали в пресс-службе Смольного.

Малышку навестил вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев. В преддверии празднования Нового года, он подарил девочке куклу, которую она так долго ждала. Вице-губернатор поблагодарил врачей НИИ ЛОР за их работу.

- Наша задача - оказывать всю необходимую социальную и медицинскую помощь мариупольцам. Проведение высокотехнологичных операций возможны только в крупных федеральных центрах, - отметил Олег Эргашев.