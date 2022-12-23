90 млрд рублей на соцвыплаты молодым семьям потратят в Петербурге до 2025 года

Квартирный вопрос смогут решить 7 тысяч семей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В ближайшие три года город потратит 90 миллиардов рублей на реализацию программы «Молодежи – доступное жилье». Социальные выплаты и беспроцентные займы предоставят семи тысячам молодых семей. Об этом сообщает пресс-служба Смольного 22 декабря.

- Год назад в бюджете на текущий год мы в полтора раза увеличили расходы на решение квартирного вопроса очередников. Приоритет – у молодежи с детьми, - подчеркнул глава города Александр Беглов.

Также губернатор отметил, что в этой сфере будет сохранен высокий объем государственной поддержки. В следующем году молодые семьи будут получать жилье или выплаты в том же году, когда обратились за социальной поддержкой. Городское правительство намерено сократить очередь ожидания для молодых петербуржцев.