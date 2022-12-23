Пенсионер отрубил топором голову соседке в Ленобласти

Житель Тихвина отрубил голову соседке Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области, городе Тихвин, мужчина отрубил голову соседке. Труп 43-летней женщины с отчлененной головой был обнаружен в одной из квартир дома на улице Машиностроителей в городе Тихвин 22 декабря 2022 года. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Помимо того, что голова женщины лежала отдельно, на нее теле сотрудники полиции обнаружили множество ножевых ранений, - рассказал источник.

Вскоре под подозрение попал 66-летний сосед погибшей женщины. Выяснилось, что мужчина, страдающий психическими расстройствами, напал на свою соседку, когда она сделала ему замечание.

На данный момент пенсионер задержан. Возбуждено уголовное дело.