Что произошло на синей ветке метро в Санкт-Петербурге 23 декабря Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Утром 23 декабря 2022 года в метрополитене Санкт-Петербурга произошел большой сбой движения. Примерно с 10 часов утра поезда по синей линии метро начали ходить с большим интервалом. Пассажирам пришлось подолгу ждать своего поезда, многие опоздали на работу. Рассказываем, что произошло на синей ветке метро в Санкт-Петербурге 23 декабря.

- От станции «Черная речка» до станции «Технологический институт» поезда следуют с увеличенным интервалом из-за неисправности светофоров. Также с увеличенным интервалом следуют поезда по всех линии - от конечной до конечной, - сообщили в пресс-службе метро.

Вся причина сбоя из-за технической неисправности. В 11 часов утра движение поездов от станции «Невский проспект» до станции «Московская» и вовсе остановили полностью для того, чтобы рабочие успели устранить неисправность.