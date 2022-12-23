Подлодку «Великие Луки» спустили на воду в Петербурге

В Петербурге спустили на воду новую подлодку проекта 677. Фото: "Адмиралтейские верфи".

Дизель-электрическую подводную лодку «Великие Луки» спустили на воду на «Адмиралтейских верфях». Торжественная церемония прошла в Петербурге утром 23 декабря. О борт новой подлодки, как и полагается, разбили бутылку шампанского.

- Убежден, что подводная лодка» внесет весомый вклад в повышение боевого потенциала Балтийского флота и в обеспечение обороноспособности нашей страны, - написал в своем телеграм-канале глава города Великие Луки Николай Козловский, присутствовавший на церемонии.

На госиспытания корабль выйдет в самом конце декабря. Подлодка «Великие Луки» построена по проекту 677 «Лада». Она оснащена модернизированными системой управления и навигационным комплексом. Проект 677 заменит в составе ВМФ подлодки, построенные во времена СССР. Кроме «Великих Лук», в 2022 году «Адмиралтейские верфи» обязались передать заказчику также «Уфу» и «Кронштадт».