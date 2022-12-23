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НовостиПроисшествия23 декабря 2022 14:07

В Петербурге задержали врача-офтальмолога, пациенты которого потеряли зрение после операций

Также медика обвиняют в мошенничестве
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
В Петербурге задержали врача, пациенты которого потеряли зрение.

В Петербурге задержали врача, пациенты которого потеряли зрение.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге задержали заведующего офтальмологическим отделением частной клиники, которого пациенты обвиняют в потере зрения после проведенных им врачом операций. Жалобы в Следственный комитет подали несколько горожан.

- Граждане обратились с жалобами на действия врача-офтальмолога, проводившего им операции по удалению катаракты глаза, в результате которых полностью или частично зрение пациентами было утрачено, - сообщает пресс-служба Главного управления СК России по Петербургу.

По заявлениям пациентов было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих нормам безопасности. Кроме этого, в отношении офтальмолога завели дело о мошенничестве.

По данным следствия, медик, зная, что операции проводятся бесплатно по полису ОМС, убедил трех пенсионеров доплатить по 10 тысяч рублей за установку «более качественной линзы».

В городском управлении СК ищут и других пострадавших от действий врача.