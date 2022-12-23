Двух пропавших в Петербурге и области пенсионерок, нашли мертвыми

Двух пропавших пенсионерок нашли погибшими.
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Сразу два дела о поисках пропавших в Петербурге и Ленинградской области закончились трагически. Обе пожилые женщины, бесследно исчезнувшие несколько дней назад, были найдены мертвыми.
- Найдена. Погибла. Приносим соболезнования родным и близким, - говорится в группе поискового отряда «Лиза Алерт Питер».
Известно, что 70-летнюю петербурженку искали с 18 декабря. Ее тело было обнаружено поздно вечером 21 числа.
Такое же сообщение с соболезнованиями утром 23 декабря появилось под фотографией 69-летней жительницы Кингисеппского района. Ее поиски велись двое суток.
Подробности розысков, в особенности завершившиеся трагически, как обычно не разглашаются.