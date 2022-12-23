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НовостиОбщество23 декабря 2022 15:45

Двух пропавших в Петербурге и области пенсионерок, нашли мертвыми

Одну женщину искали три дня, вторую - два
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Двух пропавших пенсионерок нашли погибшими.

Двух пропавших пенсионерок нашли погибшими.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сразу два дела о поисках пропавших в Петербурге и Ленинградской области закончились трагически. Обе пожилые женщины, бесследно исчезнувшие несколько дней назад, были найдены мертвыми.

- Найдена. Погибла. Приносим соболезнования родным и близким, - говорится в группе поискового отряда «Лиза Алерт Питер».

Известно, что 70-летнюю петербурженку искали с 18 декабря. Ее тело было обнаружено поздно вечером 21 числа.

Такое же сообщение с соболезнованиями утром 23 декабря появилось под фотографией 69-летней жительницы Кингисеппского района. Ее поиски велись двое суток.

Подробности розысков, в особенности завершившиеся трагически, как обычно не разглашаются.