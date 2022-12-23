Получено одобрение на строительство новых энергоблоков Ленинградской АЭС

В 2023 году на ЛАЭС начнут строить седьмой и восьмой энергоблоки. Фото: ЛАЭС.

Росприроднадзор выдал положительное заключение по проекту строительства двух новых энергоблоков Ленинградской атомной электростанции (ЛАЭС). Объекты будут расположены на площадке ЛАЭС в пяти километрах от города Сосновый Бор.

- Эксперты подтвердили, что предусмотренное воздействие на окружающую среду при сооружении и эксплуатации седьмого и восьмого блоков является допустимым, а реализация проекта возможной, - сообщает пресс-служба Росэнергоатома.

Документы необходимы для дальнейших подготовительных строительных работ на площадке, а также получения лицензии на возведение самих энергоблоков. Эти этапы запланированы на 2023 год.

Оба новых энергоблока будут иметь реакторы ВВЭР-1200, мощностью 1150 мегаВатт. Такие же реакторы стоят и на первых четырех энергоблоках ЛАЭС.