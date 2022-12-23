Горнолыжные склоны открылись на курорте «Охта Парк» под Петербургом

Курорт будет работать до апреля 2023 года Фото: Артем КИЛЬКИН

Девять горнолыжных склонов начали работать на курорте «Охта Парк» под Петербургом. Зимний сезон открыт. Каждая трасса отличается уникальным рельефом. Исходя из личных предпочтений и навыков, можно подобрать подходящий маршрут.

- Необходимый инвентарь можно взять в аренду. Научиться кататься на лыжах или сноуборде можно на специальном учебном склоне и с помощью инструкторов, - сообщает пресс-служба курорта.

Предположительно, сезон продлится до апреля 2023 года. Курорт смогут посетить 6 тысяч человек. За зимний сезон «Охта Парк» примет около 700 тысяч человек. В будние дни горнолыжные склоны, трассы и каток работают с 11 часов до 22:30. А в праздничные и выходные дни с 9 до 22:30. Тюбинг не работает во вторник и среду.