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НовостиОбщество23 декабря 2022 16:10

Горнолыжные склоны открылись на курорте «Охта Парк» под Петербургом

Курорт будет работать до апреля 2023 года
Анастасия НУРАДИЛОВА
Курорт будет работать до апреля 2023 года

Курорт будет работать до апреля 2023 года

Фото: Артем КИЛЬКИН

Девять горнолыжных склонов начали работать на курорте «Охта Парк» под Петербургом. Зимний сезон открыт. Каждая трасса отличается уникальным рельефом. Исходя из личных предпочтений и навыков, можно подобрать подходящий маршрут.

- Необходимый инвентарь можно взять в аренду. Научиться кататься на лыжах или сноуборде можно на специальном учебном склоне и с помощью инструкторов, - сообщает пресс-служба курорта.

Предположительно, сезон продлится до апреля 2023 года. Курорт смогут посетить 6 тысяч человек. За зимний сезон «Охта Парк» примет около 700 тысяч человек. В будние дни горнолыжные склоны, трассы и каток работают с 11 часов до 22:30. А в праздничные и выходные дни с 9 до 22:30. Тюбинг не работает во вторник и среду.