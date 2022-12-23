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НовостиОбщество23 декабря 2022 17:00

Почти 39 млрд рублей потратят в Петербурге на меры поддержки для бизнеса

Действие 120 мер поддержки продлят в 2023 году
Анастасия НУРАДИЛОВА
Действие 120 мер поддержки продлят в 2023 году

Действие 120 мер поддержки продлят в 2023 году

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге реализуется 120 мер поддержки бизнеса. Их общая стоимость составляет около 38,9 миллиардов рублей. Специалисты фиксируют устойчивость ключевых показателей социально-экономического развития города. В планах на 2023 год – перезапуск инвестиционного цикла.

- Развитие всей агломерации города напрямую зависит от поступающих в экономику инвестиций, - сказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

В городе введут Региональный инвестиционный стандарт, который позволит оптимизировать и стандартизировать работу с инвесторами и ввести механизм соглашений о защите и поощрении капиталовложений.

Для обеспечения экономической стабильности планируется ввести субсидии на возмещение затрат при реализации проекта по созданию инфраструктуры и субсидии по погашению части процентов ставки по банковским кредитам.