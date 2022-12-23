Россельхознадзор запретил ввозить в Петербург 442 тонны риса

Крупу везли из Вьетнама Фото: Александр ГЛУЗ

Сотрудники Россельхознадзора запретили ввозить в Петербург 442 тонны риса. Вьетнамский рис везли из Вьетнама на предприятие Северной столицы, которое занимается оптовой торговлей крупами. Продукция задержали в морском порту.

- Рис не прошел контроль качества и безопасности. На партию ввозимой крупы не было предоставлено протоколов испытания и декларации о соответствии продукции требованиям Технического регламента Таможенного союза, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Из-за таких нарушений вьетнамский рис запретили ввозить на территорию страны. Теперь продукцию либо отправят обратно, либо уничтожат. К слову, в этот же день Россельхознадзор запретил ввоз 27 тонн кунжута. В нем нашли опасного вредителя – мельничную огневку.