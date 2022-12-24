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НовостиЗдоровье24 декабря 2022 11:41

В петербургском НИИ скорой помощи имени Джанелидзе открыли новый корпус

Торжественная церемония прошла 24 декабря
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
В НИИ Джанелидзе открыли новый корпус. Фото: Александр Бельский в телеграм.

В НИИ Джанелидзе открыли новый корпус. Фото: Александр Бельский в телеграм.

Новый корпус НИИ скорой помощи имени Джанелидзе открыли в Петербурге. Торжественная церемония, в которой приняли участие губернатор города Александр Беглов и глава Заксобрания Александр Бельский, прошла 24 декабря.

- У НИИ Джанелидзе появился новый корпус Отделения экстренной медицинской помощи. Здесь ежесуточно смогут получать лечение 350 пациентов, - написал Бельский в своем телеграм-канале.

В новом корпусе есть все необходимое, и современное, диагностическое оборудование для обследования пациентов: рентген, аппараты компьютерной томографии, МРТ, УЗИ. А для быстрой передачи анализов в лабораторию, обустроена пневмопочта.

Также корпус представляет собой трансформер, который можно быстро переориентировать на работу с инфекционными больными. Общая площадь стационара составляет 24 тысячи квадратных метров.