МЧС предупреждает про гололед и резкое похолодание до -10 градусов в Ленобласти

МЧС предупреждает про гололед. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Заметное похолодание надвигается на Петербург и Ленинградскую область. Уже завтра, в воскресенье, термометры жителей города покажут до -4 градусов. А в области местами будет -10. Заморозки станут причиной сильного гололеда. Об этом предупреждают в МЧС.

- 25, 26, 27 декабря на дорогах гололедица. Сохраняется вероятность ДТП, в том числе крупных, а также затруднений в движении по автодорогам Ленинградской области, - сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Также в ближайшие три дня синоптики обещают в Ленобласти небольшой снег, а в ночь на понедельник вдобавок будет дуть сильный ветер.

В Петербурге температура планомерно продолжит падать, вплоть до -9 градусов (в ночь на вторник), а в области - до -14 градусов. Днем в Северной столице в ближайшие сутки обещают до -6, а в Ленобласти до -8 градусов.

Давление будет расти и поднимется выше нормы.