Фигуристка Елизавета Туктамышева стала бронзовым призером чемпионата России

Туктамышева впервые за семь лет взяла медаль Чемпионата России. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева завоевала бронзовую медаль Чемпионата России. Спортсменка поднялась на подиум первенства страны впервые за долгое время. Сама она уже призналась, что нынешняя «бронза» для нее - очень важная медаль.

- Эта бронза для меня более значима, чем серебро на чемпионате России - 2015, - приводит слова спортсменки «РИА-Спорт».

Но не одна Туктамышева принесла награду Петербургу. Медали, причем высшего достоинства, завоевали спортивные пары и мужчины-одиночники.

В соревнованиях спортивных пар «золото» и «серебро» забрали подопечные Тамары Москвиной Александра Бойкова/Дмитрий Козловский и Анастасия Мишина/Александр Галлямов. В мужском первое и второе места заняли петербуржцы Евгений Семененко и Петр Гуменник.

Чемпионат России проходит в Красноярске.