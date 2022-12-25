Резвого зайца-беляка заметили в лесу в Ленобласти

Заяц-беляк покрасовался на камеру в лесу в Ленобласти. Фото: охотнадзор Ленобласти

Символ 2023 года попался сотрудникам охотнадзора Ленобласти. Где-то в лесу к ним выбежал заяц-беляк. Малютка в течение минуты петлял по дороге, пытаясь оценить обстановку и проверить, не угрожает ли ему опасность. Тем временем люди с удовольствием включили камеру и с близкого расстояния сняли на видео резвое животное. По данным регионального охотнадзора, всего в Ленобласти обитают 43 138 зайцев-беляков. Русаков намного меньше – только около 500.

- Заяц всегда был желанным охотничьим трофеем, добыть который не так-то просто. Во время бега зайцы способны развивать скорость до семидесяти километров в час. Убегая от опасности, они петляют, но не покидают свою территорию, - делятся в охотнадзоре.

К слову, петляют зайцы не только из-за возможной опасности – просто их задние лапы с рождения ассиметричны. Вот и выходит так, что они ненароком кружатся. Добавим, что заяц-беляк, попавшийся охотнадзору, спокойно убежал в лес после того, как его сняли на видео.