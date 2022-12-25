Без осадков и с прояснениями будет погода в Петербурге в воскресенье, 25 декабря

Погода на 25 декабря в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Погода в Петербурге в последнее в этом году воскресенье, 25 декабря, обещает быть благоприятной для прогулок по городу и паркам и беготни по магазинам в предпраздничной лихорадке. По данным ведущего специалисты центра «Фобос» Михаила Леуса, снегопада можно не ждать. И, что редко происходит в декабре в Северной столице, можно наконец-то встретить солнышко.

- 25 декабря в Петербурге облачно с прояснениями. День пройдет без осадков. Температура воздуха составит от -1 до -3 градусов по Цельсию. Для сравнения, в Ленобласти столбики термометров в течение дня могут понизиться до -6 градусов. Ветер в воскресенье будет юго-западный с порывами ветра от 3 до 8 метров в секунду, - делится синоптик.

К слову, атмосферное давление вырастет в течение суток и в итоге составит 767 миллиметров ртутного столба. Добавим, что вся афиша предновогодних мероприятий всегда доступна в отдельном разделе сайта «КП-Петербург».