973 жителя Петербурга заболели коронавирусом за субботу, 24 декабря

В Петербурге еще 973 человека заболели коронавирусом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки, 24 декабря, в Петербурге заболели коронавирусом 973 человека. При этом от инфекции выздоровел 691 житель Северной столицы. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

- За день в городе госпитализировали 144 человека. 14 петербуржцев скончались, - сообщается в официальной статистике оперштаба.

Итого всего за время пандемии в Петербурге заражались коронавирусом 1 823 005 человек. В Смольном добавляют, что в городе сейчас развернуто 2 990 коек для больных инфекцией. В стационарах лечатся 2 539 зараженных, из которых 201 пациент находится в реанимации, а 82 – подключены к аппарату ИВЛ. Бесплатные лекарства на дому получают 7 396 жителей Северной столицы.

- В городе остается открыт 161 пункт вакцинации от коронавируса. За прошлые сутки первично привился 361 человек, - отмечают в Смольном.