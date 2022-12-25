В Ленобласти пьяный сосед поджег квартиру женщины с детьми

Сосед выстрелил из ракетницы в дверь квартиры женщины с детьми. Фото: Олег ЗОЛОТО

В поселке Краснозерное в Ленобласти 57-летний пьяный мужчина выстрелил из ракетницы в дверь соседки. Из-за этого начался пожар. В квартире женщины в тот момент находились 15-летние подростки. В панике ребята позвонили спасателям МЧС и выпрыгнули из окна второго этажа на улицу. На место прибыли и полицейские – утихомирить и задержать горе-соседа. Теперь историей занимаются следователи, которые возбудили уголовное дело по статье за хулиганство.

- Пострадавшим подросткам оказали помощь прибывшие на место сотрудники скорой. Пожар в квартире потушили. Подозреваемого в поджоге задержали. В ближайшее время ему предъявят обвинение и отправят в суд на избрание меры пресечения. Известно, что мужчина был сильно пьян. По его словам, он выстрелил из ракетницы из-за неприязни к соседке, - рассказали в СУ СК РФ по Ленобласти.

Добавим, что расследование дела продолжается. Буйному поджигателю грозит лишение свободы на срок до семи лет.