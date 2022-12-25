Автомобиль влетел в пешеходов на тротуаре на Васильевском острове в Петербурге

Автомобиль сбил двух пешеходов на Васильевском острове в Петербурге. Фото: "Мегаполис"

Автомобиль влетел в пешеходов на тротуаре на перекрестке Большого проспекта и 26-27-й линии Васильевского острова. Жуткое ДТП произошло днем в воскресенье, 25 декабря. Очевидцы поделились подробностями аварии в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

- Вылетела машина прямо в кусты. Половины авто просто нет, все всмятку. Подушки безопасности сработали. Два дорожных знака автомобиль снес. Ничего себе авария, - рассказала свидетель последствий ДТП.

Сразу после аварии на место вызвали скорую, спасателей МЧС и полицию. Пока что информации о состоянии здоровья пострадавших нет. По предварительным данным, легковушка сбила двух человек, переходивших дорогу. Очевидцы думают, что у водителя машины мог случиться приступ. Добавим, что полиция проводит проверку по факту происшествия.