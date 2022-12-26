Более тысячи брошенных у контейнеров машин помешали выгрузить мусор за 10 дней в Ленобласти

В Ленобласти жалуются на водителей, бросающих автомобили прямо у контейнеров с мусором. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошедшие 10 дней в Ленобласти более тысячи автомобилей, брошенных у контейнеров возле жилых домов, помешали спецтехнике забрать мусор. Об этом рассказывает online47.ru со ссылкой на управляющую компанию по обращению с отходами в 47 регионе. По информации предприятия, вывозу мусора мешали не только недобросовестные водители, но и горы снега, неубранные коммунальщиками. В общем, проблемы есть и с ними пытаются бороться.

- Сложнее всего ситуация была во Всеволожском районе. За 10 дней там составили больше 350 актов о невозможности оказания услуг по вывозу мусора. На втором месте Выборгский район – там составили 230 актов. На третьем – Приозерск со 150 актами, - делятся в издании.

Водителей в очередной раз просят внимательнее выбирать место для парковки и смотреть, не мешает ли автомобиль проезду спецтехники. К слову, в Ленобласти и в Петербурге за 2022 год вырос спрос на дворников, особенно в зимний период. В Северной столице рабочих ручного труда ищут на 70 процентов активнее, чем годом ранее.