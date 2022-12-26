В Ленобласти машина оторвала голову лежавшему на дороге пешеходу

Полиция выясняет обстоятельства смертельного ДТП. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленобласти пешеходу оторвало голову машиной. Смертельное ДТП произошло в минувшие выходные в Выборгском районе. Иномарка, за рулем которой был 41-летний мужчина, в темноте наехала на человека, лежавшего на дороге.

- В 19:50 на 23 километре дороги Ушаково − Гравийное водитель, управляя автомобилем «Эксид», совершил наезд на пешехода, лежащего на проезжей части. В результате ДТП последний скончался на месте происшествия, - пишет АН «Оперативное прикрытие».

Прибывшие на место медики уже никак не могли помочь человеку с оторванной головой и констатировали смерть. Сейчас полиция устанавливает личность погибшего и обстоятельства, при которых произошло ДТП.

Известно, что владелец китайского кроссовера не был примерным водителем. Только за нынешний год его 32 раза штрафовали за превышение скорости.