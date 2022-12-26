Центр Петербурга сковали пробки из-за саммита стран СНГ

Центр Петербурга сковали пробки из-за перекрытого Московского проспекта Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Санкт-Петербург днем 26 декабря 2022 года сковали жесткие пробки. Загруженность дорог в центре города превышает 7 баллов, в некоторых местах достигает 10 баллов. Вся причина - перекрытый Московский проспект в связи с проведением неформального саммита стран СНГ.

- Неожиданно плотное движение сейчас на Невском проспекте. Загруженность магистрали к Дворцовой площади — 10 баллов, что на 3 балла выше обычного. Плотно на Кубинской улице и Митрофаньевском шоссе. Загруженность магистрали в центр — 10 баллов, - сообщает сервис "Яндекс".

Неожиданно плотное движение сейчас на Московском проспекте. Загруженность магистрали в центр — 10 баллов. Также до 10 баллов доходят пробки на Литейном и Загородном проспектах, на некоторых участках Садовой улицы и набережной Фонтанки.

Рекордно длинная пробка собралась на внутренней стороне КАД от Мурманского шоссе до Софийской улицы. Затор растянулся на 9,6 километров.