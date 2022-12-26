Кокошник сестры царя Николая II из фонда ленинградского музея нашли в Омске

Кокошник сестры Николая II нашли в Омске. Фото: omskportal.ru

В Омске случайно нашли кокошник от карнавального костюма, который принадлежал сестре императора Николая II. На реликвию наткнулся местный искусствовед, изучавший историю традиционных народных костюмов.

- Искусствовед и художник Андрей Александрович Боровский начал работу с коллекцией Омского историко-краеведческого музея. На одной из старинных фотографий его внимание привлек кокошник, который украшал голову дочери Императора Александра III и сестры Императора Николая II – Ксении Александровны, - сообщает пресс-служба правительства Омской области.

Кокошник был сделан специально для бала-маскарада в честь 290-летия правления Романовых, который прошел в Зимнем дворце в 1903 году. Маскарад был роскошным, а костюмы украшались драгоценностями из собрания царской семьи стоили целое состояние

В Омске кокошник оказался в 1927 году, после того, как его «сослали в Сибирь» из хранилища Ленинградского отделения государственного музейного фонда.