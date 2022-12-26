Производство игристого вина в Петербурге выросло на 65 процентов

В Петербурге резко выросло производство игристого вина. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Петербург стал «столицей шампанского». С начала нынешнего года производство игристого вина в городе увеличилось на 65 процентов. Причем это единственный сегмент алкогольной продукции, который внезапно показал такой уверенный рост.

- При этом в Петербурге объем производства алкогольной продукции остался практически на уровне прошлого года, показав небольшой рост на 1,4 процентов, - пишет «Деловой Петербург».

А производство водки вообще рухнуло на 20 процентов. Ленинградская область показывает похожие результаты. Там с начала года производство алкоголя снизилось на 10,5 процентов, но игристые вина прибавили более 23 процентов.

Эксперты рынка связывают такое распределение интересом покупателей, а именно за спросом тянется производство. Спрос, в свою очередь, стад общемировой тенденцией на отказ от крепких напитков в сторону слабоалкогольных.