Женщина погибла на пожаре в двухкомнатной квартире в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Еще один смертельный пожар произошел в Санкт-Петербурге. Днем 26 декабря 2022 года загорелась жилая квартира в Петродворцовом районе города. В момент возгорания в ней находилась женщина. Выбраться она не смогла. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

- В 16:16 часов на пульт экстренной службы поступило сообщение о пожаре в доме 2 по улице Володи Дубинина. В двухкомнатной отдельной квартире, в комнате площадью 10 квадратных метров происходило горение обстановки на площади 1 квадратного метра, - рассказали в пресс-службе спасателей.

На место сразу же направилась бригада скорой помощи в составе 14 человек личного состава МЧС и трех пожарных машин. Спустя 20 минут они уже справились с огнем. Однако на месте пожара спасатели нашли погибшую женщину.

На данный момент специалисты выясняют причину возгорания и причину смерти женщины.