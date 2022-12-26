Ученые из петербургского Политеха создали сверхновые сани для чемпиона мира

Роман Репилов стал обладателем «Кубка Федерации». Фото: предоставлено "КП"

Сверхновые мощные сани изготовили инженеры Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Новый транспорт отличается улучшенными аэродинамическими характеристиками и показателями управляемости. Сани передали трехкратному чемпиону мира и двукратному обладателю Кубка мира по санному спорту Роману Репилову.

- После первых же тренировочных тестов на трассе стало понятно, что сани сильно отличаются в положительную сторону и по управлению, и по скорости. Сейчас на Кубке Федерации в Сочи было много тестов, и сани показали себя на высоте в плане скорости. Я проведу еще ряд незначительных настроек и буду дальше двигаться на пути к рекорду трассы в Сочи, - поделился впечатлениями спортсмен.

К слову, на новых санях он смог стать победителем «Кубка Федерации» по итогам четырех заездов и развил максимальную скорость – более 140 километров в час. Сани были изготовлены на предприятиях госкорпорации «Ростех».