Законодательное собрание Петербурга приняло более 550 законов в 2022 году

Спикер ЗакСа Александр Бельский Фото: Артем КИЛЬКИН

Законодательное собрание Петербурга приняло более 550 законов, постановлений и решений в 2022 году. Итоги работы законодательного органа подвел спикер ЗакСа Александр Бельский. По его словам, акцент при принятии решений был сделан на социальную поддержку.

- Новый 2023 год наверняка принесет новые вызовы и перспективы. Но могу заверить: помощь горожанам останется ключевым принципом работы парламента, несмотря ни на что, - отметил Александр Бельский в своем телеграмм-канале.

В уходящем году депутаты ЗакСобрания ввели пособия для малообеспеченных семей с детьми, интегрировали часть льгот, которые были установлены целевыми жилищными программами, ввели новые соцвыплаты для пожилых петербуржцев старше 90 лет.

Кроме этого, был принят закон о дополнительных льготах петербургским организациям, которые представляют ветеранов, блокадников и жителей старшего поколения.