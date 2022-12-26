Мужчина в домашних тапочках разбил чужой Ford Focus в Выборге

Нарушителя задержали сотрудники Росгвардии Фото: Олег ЗОЛОТО

Нетрезвый житель Выборга вышел на улицу в домашней одежде и решил испортить чужой припаркованный автомобиль. Мужчину в футболке, спортивных штанах и домашних тапочках вечером 24 декабря заметили очевидцы. Они же позвонили в полицию и сообщили о преступлении на улице Сторожевой Башни.

- Мужчина разбил стекло правой двери, а также повредил зеркало заднего вида, капот и крыло припаркованного автомобиля Ford Focus. Владельцем автомобиля является женщина, - рассказали в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Прибывший наряд Росгвардии задержал нарушителя. Злоумышленник уже был судим за грабеж, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, разбой и кражу. А сейчас сотрудники правоохранительных органов искали его за хищение алкоголя из магазина 14 декабря. В итоге, мужчину доставили в отдел полиции.