Троих мигрантов обстреляли и пытались сжечь на стройке в Ленобласти

В Ленобласти обстреляли и пытались поджечь стройку с тремя рабочими-мигрантами Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области полиция разыскивает людей, которые напали на троих мигрантов. Все произошло в Лодейнопольском районе вечером 26 декабря 2022 года. Двое мужчин обстреляли стройку, где работали мигранты, после чего пытались поджечь здание. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Инцидент произошел 26 декабря около 21 часа в поселке Свирьстрой. К строящемуся дому 16 по улице Клинцовая Кара, где трое граждан Таджикистана проводили отделочные работы, подошли двое мужчин. Один из них бросил в сторону дома бутылку с зажженной тряпкой, а второй произвел три выстрела из неизвестного устройства, - рассказал источник.

Благо, никто в результате нападения не пострадал. Пожар тоже не начался. На место прибыли сотрудники полиции, которые нашли три гильзы калибра 9 мм, а также бутылку с зажигательной смесью.

Проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.