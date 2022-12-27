Военнослужащий из Ленобласти погиб на Донбассе

В зоне СВО погиб контрактник из Киришей. Фото: vk.com/kirishskiy_lo

Военный-контрактник из Киришского района Ленобласти погиб в ходе СВО на Донбассе. Об этом сообщается в паблике районной администрации. Там же опубликованы слова соболезнования родным и информация о похоронах военнослужащего.

- Мы отдаем дань уважения нашему земляку Столповскому Вячеславу Юрьевичу, проходившему военную службу по контракту в именном батальоне Ленинградской области, - сообщает пресс-служба администрации Киришского района.

По данным администрации, военнослужащий погиб 15 декабря. Траурная церемония прощания и гражданская панихида проходят в сегодня, 27 декабря, в молодежно-досуговом центре «Восход» в городе Кириши. Она началась в 11:00. После прощания состоятся похороны.