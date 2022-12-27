Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 декабря 2022 9:01

Военнослужащий из Ленобласти погиб на Донбассе

Сегодня проходят похороны контрактника
Анатолий ДМИТРИЕВ
В зоне СВО погиб контрактник из Киришей. Фото: vk.com/kirishskiy_lo

В зоне СВО погиб контрактник из Киришей. Фото: vk.com/kirishskiy_lo

Военный-контрактник из Киришского района Ленобласти погиб в ходе СВО на Донбассе. Об этом сообщается в паблике районной администрации. Там же опубликованы слова соболезнования родным и информация о похоронах военнослужащего.

- Мы отдаем дань уважения нашему земляку Столповскому Вячеславу Юрьевичу, проходившему военную службу по контракту в именном батальоне Ленинградской области, - сообщает пресс-служба администрации Киришского района.

По данным администрации, военнослужащий погиб 15 декабря. Траурная церемония прощания и гражданская панихида проходят в сегодня, 27 декабря, в молодежно-досуговом центре «Восход» в городе Кириши. Она началась в 11:00. После прощания состоятся похороны.