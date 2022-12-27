К юбилею прорыва блокады Ленинграда в Петербурге пройдет 160 мероприятий

К 80-летию прорыва блокады Ленинграда и 79-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады пройдут 160 памятных мероприятий Фото: Олег ЗОЛОТО

В будущем 2023 году в Санкт-Петербурге отметят две важные даты: 80-летие со дня прорыва блокады 18 января и 27 января - 79-я годовщина полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В честь этого в городе уже запланировано 160 различных памятных мероприятий.

- В 80-ю годовщину прорыва блокады в Соляном переулке будет открыт памятник блокадным медикам. Будет дан полуденный выстрел с Нарышкина бастиона, от стен Петропавловской крепости – артиллерийский салют. В Ледовом дворце состоится концерт, - рассказали в Смольном.

На 27 января 2023 года запланирована торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов на Пискаревском мемориальном кладбище, церемонии на Серафимовском, Богословском, Смоленском кладбищах, в других местах захоронения защитников и жителей блокадного Ленинграда, на мемориалах, посвященных подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны.