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НовостиОбщество27 декабря 2022 11:47

Для сотрудников ЗАГСов Петербурга ввели дизайнерский дресс-код

Костюмы разработали дизайнеры петербургского вуза
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
У сотрудников Дворцов бракосочетаний и районных отделов ЗАГС теперь есть единый корпоративный дресс-код / Фото: Правительство СПб

У сотрудников Дворцов бракосочетаний и районных отделов ЗАГС теперь есть единый корпоративный дресс-код / Фото: Правительство СПб

В Санкт-Петербурге у сотрудников Дворцов бракосочетаний и районных отделов ЗАГС появился дизайнерский дресс-код. Теперь работники учреждений, которые скрепляют любящие сердца узами брака, будут ходить в красивых костюмах, которые разработали петербургские дизайнеры из Университета промышленных технологий и дизайна совместно с Комитетом по делам записи актов гражданского состояния. Об этом 27 декабря 2022 года рассказали в правительстве города.

- Работники Дворцов брака будут носить деловые костюмы, состоящие из пиджака кроя оверсайз и юбки длины миди. Для одежды были выбраны ткани двух цветов: молочного и пыльной розы, - рассказали в правительстве.

Форма сотрудников ЗАГСов чуть иная - это приталенный жакет и классическая юбка. Цвета выбраны оттенков серо-голубой гаммы.