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НовостиПроисшествия27 декабря 2022 12:06

Мужчина пострадал во время пожара в Выборгском районе Петербурга

Возгорание случилось в трехкомнатной квартире на проспекте Пархоменко
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Мужчина пострадал во время пожара в трехкомнатной квартире в Петербурге

Мужчина пострадал во время пожара в трехкомнатной квартире в Петербурге

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Выборгском районе Санкт-Петербурга вспыхнула квартира, а в огне пострадал мужчина. Пожар произошел днем 27 декабря 2022 года в доме на улице Пархоменко. Сообщение на пульт экстренной службы поступило в 13:34 часов. На место незамедлительно выехала бригада спасателей. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС города.

- В пожарную часть поступило сообщение о возгорании в доме 43 по проспекту Пархоменко. В трехкомнатной квартире общей площадью в 60 квадратных метров загорелась комната в 18 "квадратов". Огонь успел охватить 10 квадратных метров обстановки, - рассказали в пресс-службе спасателей.

Бороться с огнем прибыли две пожарные машины и 10 человек личного состава МЧС Петербурга. Из горящей квартиры они эвакуировали пострадавшего мужчину. Его госпитализировала бригада скорой помощи в больницу.

В течение получаса спасатели смогли потушить огонь. Сейчас специалисты устанавливают причину возгорания.