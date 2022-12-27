Смольный опубликовал график работы МФЦ Петербурга в новогодние праздники

Режим работы МФЦ Санкт-Петербурга в новогодние праздничные дни Фото: Олег ЗОЛОТО

Смольный опубликовал график работы МФЦ Санкт-Петербурга в новогодние праздники. Длинные выходные в городе будут длиться с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года включительно.

- 31 декабря Центры оказания услуг для бизнеса, сектор 5 МФЦ Калининского района, сектор 5 МФЦ Приморского района и мобильные офисы госуслуг не будут работать. Записаться в остальные МФЦ можно до 13:00 часов, - рассказали в городской администрации.

В начале января до 8 числа включительно все МФЦ, Центры оказания услуг для бизнеса, мобильные офисы госуслуг, Центр телефонного обслуживания, линия предварительной записи работать не будут. Записаться на прием заранее можно будет только на портале Госуслуг.

К обычному графику работы МФЦ города вернутся с 9 января.